Темнокожую рэпершу упрекнули в подрыве имиджа люксовой марки из-за цвета ее кожи

Популярная американская рэперша Карди Би дала отпор пользователям соцсетей, упрекнувших ее в подрыве имиджа бренда Hermes, в ассортименте которого продаются одни из самых дорогих сумок в мире. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео 28-летняя исполнительница рассказывает о вирусном посте в Twitter, в котором говорится, что аксессуары бренда «потеряли свою ценность» из-за популярности у темнокожих женщин. Знаменитость принялась рассуждать на эту тему и заявила, что несправедливо делать акцент именно на чернокожих, поскольку белые женщины тоже покупают такие аксессуары и при этом не подвергаются критике.

«Фактически мы как раз и добавляем ценность маркам, потому что, когда мы упоминаем бренды в хип-хопе, их продажи увеличиваются», — пояснила Карди Би и добавила, что после выхода ее сингла Bodak Yellow в 2017 году спрос на обувь бренда Christian Louboutin вырос на сотни процентов.

«И еще один вопрос: почему, когда у чернокожей или латиноамериканской девушки есть дорогая сумка, вы задаете ей вопросы и оскорбляете? "О, это подделка?", "Она мошенница", или "Она занимается сексом ради подарков"», — недоумевала рэперша.

Поклонники поддержали исполнительницу в комментариях и согласились с ее высказываниями.

Известно, что недавно Карди Би и ее муж Киари Кендрелл Сифус, более известный под псевдонимом Offset, посетили бутик Hermes и приобрели там четыре сумки Birkin общей стоимостью 129 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей).

В августе Карди Би поделилась фотографией в наряде от украинского дизайнера Наташи Зинько. Ее запечатлели в разноцветном мини-платье бренда Natasha Zinko, которое состоит из множества соединенных между собой бандан. В руках звезда держит сумку Hermes Birkin розового цвета.