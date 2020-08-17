Американская рэперша поделилась фото в мини-платье от украинского дизайнера

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась снимком в наряде от украинского дизайнера Наташи Зинько. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 27-летняя исполнительница запечатлена в полный рост лицом и спиной к камере. Так, ее запечатлели в разноцветном мини-платье бренда Natasha Zinko, которое состоит из множества соединенных между собой бандан. Стоимость наряда на сайте марки составляет 864 фунтов стерлингов (82 660 рублей).
Рэперша позирует с розовой сумкой Hermes Birkin c аналогичным рисунком и белыми босоножками на каблуках и серьгами в виде колец. Кроме того, она показала свою длинную косу, в которую вплетены платки разных оттенков. Публикация набрала 3,1 миллиона лайков.
В январе другая американская рэперша — Ники Минаж — надела обтягивающий костюм от украинского бренда Ttswtrs, который основала модельерша Анна Осмехина. На снимке знаменитость позирует в бело-сером наряде — боди и легинсах с изображением девушки и с надписью на французском языке.