Американская рэперша поделилась фото в мини-платье от украинского дизайнера

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась снимком в наряде от украинского дизайнера Наташи Зинько. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 27-летняя исполнительница запечатлена в полный рост лицом и спиной к камере. Так, ее запечатлели в разноцветном мини-платье бренда Natasha Zinko, которое состоит из множества соединенных между собой бандан. Стоимость наряда на сайте марки составляет 864 фунтов стерлингов (82 660 рублей).

Материалы по теме Под покровом Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

Рэперша позирует с розовой сумкой Hermes Birkin c аналогичным рисунком и белыми босоножками на каблуках и серьгами в виде колец. Кроме того, она показала свою длинную косу, в которую вплетены платки разных оттенков. Публикация набрала 3,1 миллиона лайков.

В январе другая американская рэперша — Ники Минаж — надела обтягивающий костюм от украинского бренда Ttswtrs, который основала модельерша Анна Осмехина. На снимке знаменитость позирует в бело-сером наряде — боди и легинсах с изображением девушки и с надписью на французском языке.