Американская рэперша надела обтягивающий костюм от украинского дизайнера

Американская рэперша Ники Минаж показала фотографии в обтягивающем костюме от украинского дизайнера. Кадры появились в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На серии снимков Минаж позирует, стоя полубоком у окна в бело-сером наряде, состоящем из боди и легинсов бренда Ttswtrs, который основала модельерша Анна Осмехина. На костюме изображено тело худой девушки и надписи на французском языке. Его стоимость составляет 680 долларов (около 43 тысяч рублей).

Образ дополнен белыми босоножками на шпильке с золотым замком американской марки Tom Ford, прозрачной сумкой Louis Vuitton и массивными украшениями.

Это не первый раз, когда американские знаменитости выходят в свет в нарядах украинских дизайнеров. Так, в марте 2019 года супермодель Джиджи Хадид отправилась на горнолыжный курорт в панамке модельера Руслана Багинского. Речь идет об утепленной шляпе-панаме с леопардовым принтом, которую Хадид продемонстрировала в серии снимков на своей странице.

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