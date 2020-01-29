Голливудская актриса вышла в свет в платье российского дизайнера

Голливудская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла в свет в платье российского бренда Ulyana Sergeenko. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте дизайнера.

32-летняя знаменитость посетила вечеринку в честь премьеры фильма «Ритм-секция», в котором она сыграла главную роль, 27 января Нью-Йорке.

Звезду американского сериала «Сплетница» запечатлели в длинном шелковом платье дизайнера Ульяны Сергеенко с цветочным принтом и глубоким разрезом на подоле. Наряд из новой осенне-зимней коллекции Ready-to-Wear еще не поступил в продажу на официальном сайте бренда.

SPOTTED | This is Gossip Girl here, S... sorry Blake Lively spotted in NYC promoting her upcoming film, The Rhythm Section The new mom of 3 was a vision in blue Max Mara coat with a floral Ulyana Sergeenko dress. She polished off her look off with Christian Louboutin heels, swipe for a complete look (📷 Getty Images) #GlaziaNow #BlakeLively #Fashion #Spotted #Style Фото опубликовано @glaziang

Свой образ Лайвли дополнила высокими кожаными сапогами на каблуке Christian Louboutin черного цвета. Они продаются по цене 1595 долларов (100 тысяч рублей). В качестве аксессуаров фотомодель выбрала длинные кожаные перчатки в цвет обуви и темные колготки в сетку.

На следующий день голливудская актриса появилась в голубом платье того же бренда на утренней телепередаче Live with Kelly and Ryan.

В январе 2020 года американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тайген вышла в свет в откровенном платье российского дизайнера Юлии Яниной. Она приехала на музыкальную премию «Грэмми» в наряде оранжевого цвета с глубоким декольте и вырезом на левой ноге. Ее платье было украшено объемными рукавами с воланами и баской на талии.

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