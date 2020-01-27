Американская модель вышла в свет в откровенном наряде российского дизайнера

Американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тайген вышла в свет в платье российского дизайнера Юлии Яниной. Фотографии знаменитости на музыкальной премии «Грэмми» появились в официальном Instagram-аккаунте марки YANINA Couture в понедельник, 27 января.

34-летняя модель приехала на мероприятие в наряде оранжевого цвета с глубоким декольте и вырезом на левой ноге. Ее платье было украшено объемными рукавами с воланами и баской на талии. Оно входит в коллекцию весна-лето 2019, на сайте компании его стоимость не уточняется.

Фото опубликовано @yaninacouture

Тайген сопровождал супруг музыкант Джон Ледженд.

Ранее в январе голливудская актриса Оливия Уайлд появилась на международном кинофестивале Palm Springs в платье российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уайлд вышла на красную дорожку в платье до лодыжек с цветочным орнаментом и темными пуговицами. На плечах были располагаются буфы, а на талии — подвязанный бантом пояс.

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