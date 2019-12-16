Скарлет Йоханссон вышла в свет в наряде российского бренда

Американская актриса Скарлет Йоханссон пришла на вечернее телешоу Saturday Night Live в платье бренда российского дизайнера Александра Терехова. Фотосессия знаменитости опубликована на официальной странице лейбла в Instagram.

На снимке Йоханссон позирует в облегающем макси-платье с длинными рукавами и высоким разрезом. Наряд полностью покрыт серебристыми блестками. Образ знаменитости дополняют черные босоножки на высоком каблуке.

Марка Alexander Terekhov появилась в 2004 году, под этим брендом продаются женская одежда и аксессуары. Три года подряд с 2006 по 2009 год Терехов был единственным российским дизайнером, представляющим свою коллекцию на неделях моды в Нью-Йорке. В 2010 году марка вошла в состав холдинга «Русмода».

Ранее в декабре кубино-американская певица Камила Кабельо также вышла на публику в наряде российского бренда. Знаменитость появилась на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в черном бархатном мини-платье марки Rasario с пышными атласными рукавами.

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