Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда

Кубино-американская певица Камила Кабельо (Camila Cabello), которая получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor, пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в наряде российского бренда. Очередной выпуск программы вышел в эфир в четверг, 5 декабря.

Знаменитость появилась перед публикой в черном бархатном мини-платье марки Rasario с пышными атласными рукавами. По информации в Instagram-аккаунте компании, указанное платье входит в коллекцию Pre-Fall’19.

Московский модный бренд Rasario был открыт в 2012 году модельером Расидой Лакоба. В основном в коллекции марки входят вечерние и коктейльные платья, дизайн которых, по данным на сайте марки, навеян красотой абхазских женщин.

В августе 2018 года российский бренд одежды Rasario уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent. Речь идет о костюме, состоящем из сатинового нежно-розового топа, который завязывается на спине в большой бант, и длинной черной бархатной юбки. Очевидный плагиат возмутил администраторов Instagram-аккаунта @diet_prada, освещающего различные курьезы в мире моды.

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