Нелепые джинсы украинской модельерши подняли на смех

Пользователи соцсетей раскритиковали джинсы украинского дизайнера Ксении Шнайдер за нелепый крой. На их комментарии обратили внимание в The Sun.

Отличительная черта брюк, о которых идет речь, — разные штанины, одна из них зауженная, а вторая — сильно расклешенная. На сайте бренда Ksenia Schnaider они продаются по цене более 30 тысяч рублей.

Подписчиков Шнайдер насмешил дизайн джинсов. «Пожалуйста, только не это!» — написал один из них в комментариях под фото в Instagram. «Это просто преступление», — пошутил другой. «Это же шутка, я надеюсь?» — не одобрила еще одна пользовательница соцсети. «Нет. Однозначно нет», —поддержала другая.

Новинку модельерша представила еще в январе: в этой паре она совместила две самые востребованные модели своего ассортимента: расклешенные брюки и «мамины» джинсы с высокой талией. Как рассказала Шнайдер, ее партнер не был уверен в том, что такие джинсы могут быть востребованы у покупателей. Однако сама дизайнер видела в них потенциал.

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