Популярная рэперша нанесла на волосы монограмму Louis Vuitton и удивила фанатов

Популярная американская рэперша Карди Би показала свой новый образ и удивила фанатов — она нанесла на волосы монограмму Louis Vuitton. Фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимках рэперша запечатлена в наряде французского модного дома Louis Vuitton. На ней коричневая мини-юбка стоимостью 1620 долларов (117 тысяч рублей) и топ, изготовленный дизайнером и портным Баба Джанге. Кроме того, свой образ знаменитость дополнила сумкой Boite Chapeau, стоимость которой составила почти семь тысяч долларов (505 тысяч рублей), босоножками на каблуках, а также золотистыми браслетами и серьгами.

Помимо этого, 27-летняя Би показала поклонникам необычную прическу — стилист Токио Стайлз собрал волосы девушки в длинный конский хвост и нанес на них монограмму люксовой марки.

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Пользователи оценили образ рэперши и написали об этом в комментариях: «Я без ума! Сперва подумала, что это рекламная кампания», «Образ просто огонь!», «Волосы просто отпад», «Бомба», «Королева».

Ранее в июле Карди Би опубликовала фото роскошных украшений своей двухлетней дочери Калчер. На фото они позировали вместе в одинаковой обуви и аксессуарах: разноцветных сандалиях, золотистых анклетах в виде цепей и бриллиантовых часах марки Pristine Jewelers, стоимостью примерно 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей).