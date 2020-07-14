Популярная рэперша опубликовала фото бриллиантовых часов двухлетней дочери

Популярная американская рэперша Карди Би показала роскошные украшения своей дочери Калчер (Culture) и удивила поклонников. Соответствующий снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке исполнительница запечатлена вместе с двухлетним ребенком — на них надета одинаковая обувь и аксессуары: плюшевые разноцветные сандалии бренда Ugg, золотистые анклеты в виде цепей и бриллиантовые часы марки Pristine Jewelers, стоимость которых составляет примерно 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей). По словам знаменитости, часы были подарены Калчер одним из ее звездных друзей.

Помимо этого реперша продемонстрировала бриллиантовые кольца и маникюр со стразами. Также на ногу ее дочки надет золотистый именной браслет марки GLD. Публикация набрала почти 2,7 миллиона лайков.

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Фанаты оценили предметы роскоши на фото. «Когда ты миллионер, и это видно», «Какая прелесть!», «Можешь меня удочерить?», «Хочу быть Калчер, когда я вырасту», «Часы ее дочери стоят дороже, чем мое существование», — шутили они в комментариях.

В июне Карди Би показала болезненный процесс установки микродермалов на груди. На размещенных кадрах 27-летняя знаменитость закричала от боли во время прокалывания мастером грудной клетки и подбородка. Позже она разместила несколько снимков, на которых показала три сережки, расположенные в ряд в области груди, а также серьгу под нижней губой.

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