Популярная рэперша ответила на обвинение в применении фотошопа роликом в бикини

Популярная американская рэперша Карди Би ответила на обвинения поклонников, которые заподозрили ее в применении ретуши на откровенных фотографиях. Соответствующий видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 27-летняя хип-хоп-исполнительница позирует в голубом бикини бренда Louis Vuitton стоимостью 630 фунтов стерлингов (55 200 рублей) и белых босоножках на каблуках. Ее образ дополняют сумка того же бренда и серьги-кольца. «Оставьте мои жировые складки в покое», — подписала знаменитость пост.

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Ролик исполнительницы развеселил фанатов. «Я скучала по таким видео!», «Так держать, Карди!», «Икона», «Продолжай оставаться собой, плевать на критику. Ты потрясающая!» — комментировали они.

Кроме того, Карди Би записала серию сторис, на которых продемонстрировала с разных сторон свои ягодицы и тело с татуировками. «Вы думаете, я редактирую свою фигуру? Просто попросите меня снять видео. Я немного поправилась, но я покажу вам и это», — обратилась она к подписчикам.

В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа и показывать изъяны своего тела в открытой одежде. Тренд, помимо Карди Би, поддержали телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

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