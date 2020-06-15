Популярная рэперша рассказала о боли от тату и показала новый рисунок на теле

Популярная американская рэперша Карди Би показала поклонникам процесс нанесения новой татуировки на тело и рассказала о его болезненности. Видеозаписи появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

На кадрах 27-летняя хип-хоп-исполнительница лежит на кушетке перед мастером, который наносит татуировку на левую часть ее спины, и комментирует происходящее. По словам певицы, указанная область, как и ребра, — самая чувствительная для наколки, и во время процедуры от боли у нее перехватило дыхание.

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«Я сейчас записываю это видео, чтобы отсрочить момент», — произносит Карди Би, после чего раздается смех ее татуировщика.

На размещенном в профиле знаменитости фото видно, что она покрыла большую части спины, левые бедро и ягодицу композицией из цветов и бабочек.

Ранее в июне Карди Би показала поклонникам свою естественную внешность. В ролике певица, одетая в белое бикини, появляется перед камерой без макияжа, с длинными ногтями кислотно-зеленого цвета и объемной прической. «Ребята, вот так выглядят мои волосы. Вот такая у них структура», — поделилась она.

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