Парень с голубым тату на все тело раскрыл причины своего выбора

Канадский работник службы доставки полностью покрыл тело татуировками голубого цвета и раскрыл причины своего выбора. Его историю публикует портал Daily Star.

26-летний Донни (Donnie) объяснил журналистам, что изменил цвет кожи, чтобы «выйти из зоны комфорта». «Я решил перестать прятаться и сделать свою жизнь такой, как хочется мне, чтобы стать счастливым», — поделился он. Кроме того, канадцу нравится, что он выглядит как герой из фантастического фильма.

На данный момент герой материала покрыл синим пигментом лицо, ноги и руки. Он заявил, что в будущем «перекрасит» и остальные участки кожи, однако из-за болезненности процедуры процесс затянется еще как минимум на год.

Фото опубликовано @trism_driver

Отмечается, что первые татуировки Донни сделала его сестра еще три года назад. Все они изначально были голубыми, чтобы в дальнейшем их можно было перекрыть тем же цветом.

По словам героя материала, он решил использовать именно такой оттенок чернил, поскольку посчитал, что он никогда ему не надоест. «Это спокойный, натуральный цвет — яркий, но не слишком резкий. Я подумал, что голубой не будет меня раздражать», — высказался Донни и отметил, что предпочитает «простой дизайн без символов и различных узоров».

В апреле девушка, которая покрыла татуировками все тело, пожаловалась на нехватку свободного места для новых рисунков. На тело Эмбер Брианы Люк (Amber Breeana Luke) нанесены фразы и геометрические узоры, а также цветы, черепа и животные. Она призналась, что планирует закрасить некоторые татуировки черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые белого цвета.

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