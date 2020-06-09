Популярная рэперша надела бикини и показала фанатам лицо без макияжа

Популярная американская рэперша Карди Би показала поклонникам свою естественную внешность. На серию сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

В ролике 27-летняя певица, одетая в белое бикини, появляется перед камерой без макияжа, с длинными ногтями кислотно-зеленого цвета и объемной прической.

«Ребята, вот так выглядят мои волосы. Вот такая у них структура, — поделилась знаменитость, демонстрируя на камеру распущенные волосы. — Они становятся такими пушистыми через два дня после того, как я их высушу. Даже если все это время они были заплетены в косички».

Карди Би также отметила, что ее волосы не вьются в отличие от волос ее годовалой дочери. В заключение рэперша дала несколько советов по правильному питанию и уходу за внешностью.

Ранее в июне свое лицо без макияжа показала подписчикам российская супермодель Алеся Кафельникова. 21-летняя девушка сняла себя в зеркало с мокрыми волосами на камеру смартфона. Фанаты были озадачены внешним видом знаменитости. «Неудачное утро?», «Это твоя не самая лучшая фотография», — писали они в комментариях.

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