Популярная модель поделилась фото в бикини на карантине и восхитила подписчиков

Британская модель и бывшая участница реалити-шоу Love Island опубликовала фотографию в купальнике во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и порадовала поклонников. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном кадре Кендалл Рей Найт (Kendall Rae Knight) позирует в розовом бикини с глубоким декольте во дворе своего дома. Из аксессуаров на 27-летней знаменитости — чокер в виде золотой цепи и кольцо. Волосы телезвезды уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

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Подписчики манекенщицы восхитились ее внешним видом. «Выглядишь просто бомбически», «Ты слишком идеальная», «Какое хорошее освещение», «Прекрасная девушка», «Вау!», «Кендалл, ты очень красивая девушка», — комментировали фанаты.

В мае модель популярного бренда Fashion Nova снялась в откровенном наряде и поделилась результатом в соцсетях. Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлели без бюстгальтера в укороченной футболке из прозрачной ткани с вышивкой в виде оранжевой бабочки и черных бархатных трусах. «Ты как всегда выглядишь бесподобно», — высказался один из пользователей.

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