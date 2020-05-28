Популярная 52-летняя телеведущая поделилась фото в бикини на карантине

Австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) показала фигуру в купальнике во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и порадовала поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 52-летняя знаменитость загорает на шезлонге во дворе своего дома в раздельном бикини золотого цвета и солнцезащитных очках. «Каждый заслуживает отдых! Люблю работать из дома!» — подписала пост Канди, добавив хештеги #workingfromhome и #bikini.

Подписчики популярной телезвезды оценили ее внешний вид и выразили восхищение в комментариях. «Как всегда шикарна!», «Прекрасная», «Выглядишь потрясающе», «Ты очень красивая, Лиззи, мне нравится твой загар», «Вау, красотка!», — высказывались фанаты.

В мае одетая в бикини Канди подстригла кусты, находясь на самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Она попозировала с секатором в руках и в купальном костюме с цветочным принтом, стоя спиной к фотографу. Пользователей рассмешил ее снимок. «В следующий раз не забудь надеть каблуки — это очень смешно», — написал один из них.

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