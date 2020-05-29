Ариана Гранде поделилась фотографией в кожаном бюстгальтере

Американская актриса и певица Ариана Гранде поделилась с подписчиками фотографией в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 26-летняя знаменитость позирует в кожаном костюме лилового цвета, который состоит из бюстгальтера, трусов и баски на талии. Ее наряд дополнили чокер в тон и белые ботинки на высоких каблуках.

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В этом костюме исполнительница снялась в клипе Rain On Me совместно с Леди Гагой. Автором фото выступил американский фотограф Альфредо Флорес (Alfredo Flores).

Фанаты восхитились внешним видом Гранде. «Вау, ты безумно красивая!», «Какая милая фотография!», «Выглядишь невероятно», «Моя королева, люблю тебя всем сердцем!» — писали они под постом, который набрал 4,5 миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.

В мае Ариана Гранде показала свои татуировки на домашнем фото в белье. На опубликованном кадре она запечатлена в сером бюстгальтере и голубых джинсах. При этом исполнительница демонстрирует множество рисунков в виде животных и растений на руках и животе. «Показывай нам больше татуировок на карантине, они прекрасны!» — написал ей один из подписчиков.

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