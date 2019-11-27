Ариана Гранде показала настоящие волосы и удивила фанатов

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Американская певица Ариана Гранде, частью имиджа которой является прическа с высоким конским хвостом, показала свои натуральные волосы на видео, опубликованном в сторис ее Instagram-аккаунта.

На кадрах Гранде позирует напротив зеркала. Она поднимает завязанные в хвост волосы рукой, демонстрируя короткие темные вьющиеся локоны. Для концертов певица наращивает, окрашивает и выпрямляет волосы. Ранее Гранде заявила, что опасается нанести волосам непоправимый урон из-за постоянных окрашиваний.

Фанаты пришли в восторг от натуральных волос певицы. «Твои волосы просто невероятные. Ты появишься в таком виде на сцене?» — написала одна из пользовательниц Twitter. «Сохраняй свои волосы такими, они потрясающе выглядят», — согласилась другая.

Ранее в ноябре лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической. На опубликованном снимке политик запечатлена с косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы. В таком образе политика видели в последний раз, предположительно, в 2014 году после освобождения из тюрьмы.

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