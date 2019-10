Невесту с прической «после бурной ночи» подняли на смех в сети

Фото: страница «That’s It I’m Wedding Shaming» в Facebook

Анонимную невесту высмеяли в социальных сетях за неопрятную свадебную прическу. На ее пост, появившийся в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратил внимание The Sun.

Девушка выложила образец, который она показала мастеру в салоне перед укладкой, и фотографию той прически, которая получилась в результате. На первом снимке запечатлены длинные волнистые волосы, закрепленные на затылке и спадающие до лопаток. На втором — растрепанная коса, которую комментаторы сравнили с прической после бурной ночи.

«Такое ощущение, что ты прожила неделю в джунглях, а теперь в твоих волосах поселились белки», «Выглядит так, будто изначально твои волосы были заплетены в косу, а затем очень сильно растрепались, пока ты спала с тремя мужчинами и проснулась на полу в чужой квартире», «Тебя тащили через дырку в заборе?», «Моя четырехлетняя племянница сделала бы лучше и вдобавок подарила бы тебе наклейку», — язвили комментаторы.

Подписчики группы That's It, I'm Wedding Shaming регулярно высмеивают нелепые свадебные образы невест. Так, например, в октябре жених и невеста нарядились на свадьбу в стиле героев фэнтези и были раскритикованы за излишнюю откровенность нарядов. Женщина оделась в короткий топ из цветов, белые трусы и прозрачную юбку с разрезом до талии. Ее жених — в рубашку с оборчатыми манжетами и белые брюки, а на его голове были накладки в виде ушей хоббита.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!