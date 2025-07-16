Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:22, 16 июля 2025Бывший СССР

ВСУ увеличили число атак в Харьковской области

Марочко: ВСУ пытаются атаковать у Волчанска до 10 раз в сутки, но несут потери
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили активность у Волчанска в Харьковской области — противник пытается атаковать и вернуть утраченные позиции до десяти раз в сутки, однако российским бойцам удается успешно отражать все нападения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Украинские боевики за сутки в среднем более десяти раз атакуют в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, ВС РФ успешно отражают все контратаки», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, они продолжают предпринимать попытки контратаковать. При этом противник не обращает внимания ни на численное превосходство российской стороны, ни на более современное вооружение и военную технику, добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области потерял боеспособность элитный полк ВСУ «Скала».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    Три жителя ДНР пострадали в результате атаки ВСУ

    Прилепин оценил срок ультиматума Трампа

    Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян

    Россия почти вдвое нарастила закупки машин у одной страны

    Пожилым парам дали совет по поддержанию сексуальной жизни

    Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

    Казахстану напомнили об одном дружественном шаге России

    Прокуратура проверит владевшую разбившимся вертолетом Ми-8 авиакомпанию

    В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости