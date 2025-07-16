Марочко: ВСУ пытаются атаковать у Волчанска до 10 раз в сутки, но несут потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили активность у Волчанска в Харьковской области — противник пытается атаковать и вернуть утраченные позиции до десяти раз в сутки, однако российским бойцам удается успешно отражать все нападения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Украинские боевики за сутки в среднем более десяти раз атакуют в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, ВС РФ успешно отражают все контратаки», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, они продолжают предпринимать попытки контратаковать. При этом противник не обращает внимания ни на численное превосходство российской стороны, ни на более современное вооружение и военную технику, добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области потерял боеспособность элитный полк ВСУ «Скала».