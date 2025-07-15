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22:57, 15 июля 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли элитный полк «Скала» в Харьковской области

В Харьковской области потерял боеспособность элитный полк ВСУ «Скала»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес значительные потери в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком "Скала", который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского», — говорится в сообщении.

Это подразделение, срочно переброшенное из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового. В результате полк практически утратил свою боеспособность и перестал существовать как полноценная военная единица.

Ранее военнослужащие ВСУ, которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд.

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