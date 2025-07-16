Девушка заподозрила измену бойфренда по необычному признаку

Пользовательница Reddit с ником Ohno_ohnonono рассказала посетителям площадки о подозрениях в адрес своего бойфренда. Ее догадка оказалась основана на вкусе его губ.

«На выходных, когда я пошла к нему в гости, у него изо рта пахло кем-то другим. Мы целовались, и эти запах и вкус были сконцентрированы только в районе носа, на губах и немного на подбородке. Можно сказать, что я попробовала его на вкус и поняла, что он недавно ублажал женщину своим ртом. Это очень особенный вкус и запах, которые мне знакомы», — написала автор.

Девушка также нашла на полу возле кровати бойфренда пачку сигарет не той марки, которую он предпочитает. Однако, не считая этого, а также еще нескольких мелких нестыковок, у нее нет конкретных доказательств измены. Поэтому она попросила пользователей рассказать, что может пахнуть, как женские половые органы, но при этом ими не являться.

Те первым делом предположили наличие у молодого человека заболеваний полости рта, однако высказывались и куда менее прозаичные мысли. В частности, одна из пользовательниц рассказала, что ее муж случайно добился характерного запаха, выпив до чистки зубов несвежий вчерашний кофе вприкуску с арахисом. Сразу несколько других посетителей смогли вспомнить конкретный вьетнамский бар в одном из городов, в котором подавали куриные крылья с аналогичным привкусом.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о неверности своего партнера, который был еще и ее коллегой. Шокирующую правду о возлюбленном девушке раскрыли судебные материалы.