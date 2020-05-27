Кристина Агилера поделилась снимком с открытым декольте и восхитила фанатов

Американская певица Кристина Агилера поделилась откровенной фотографией с открытым декольте и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость запечатлена в махровом белом халате на голое тело. Она попозировала с собранными в пучок волосами и ярким макияжем. «Оставайтесь в уюте и спокойствии», — подписала фотографию исполнительница.

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Фанаты похвалили внешний вид Агилеры. «Королева красоты!», «Ты потрясающая!», «Я готов утонуть в твоих глазах», «Выглядишь невероятно!», «Идеальна», — комментировали они пост, набравший 310 тысяч лайков.

В январе Кристина Агилера сфотографировалась в черном кожаном плаще на голое тело. Свой образ певица дополнила несколькими аксессуарами: колье, серьгами и кольцом. «Я влюбился в твою красоту», — написал в комментариях один из ее подписчиков.

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