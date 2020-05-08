Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу

Британскую телеведущую, актрису Аманду Холден (Amanda Holden) осудили в сети за слишком откровенный наряд. Об этом сообщает портал The Sun.

49-летняя знаменитость появилась в эфире британского семейного шоу The One Show в пятницу, 8 мая, в розовом длинном платье с цветочным принтом и глубоким декольте, почти обнажавшим ее грудь. Наряд был также оформлен высоким разрезом, который оголял ногу Холден.

Зрители передачи сочли образ телеведущей неуместным и пристыдили ее в социальных сетях. «Почему Аманде Холден позволили прийти на семейное шоу в таком вульгарном платье?!», «Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость», «Мы ужинали с детьми и увидели этот неуместный наряд. Скажите Холден, чтобы она спрятала свою грудь» — высказывались пользователи в своих аккаунтах в Twitter.

В апреле юзеры так же высмеяли бывшую немецкую супермодель Хайди Клум за слишком глубокое декольте. Телезвезда пришла на американское реалити-шоу Making The Cut в коротком перламутровом платье с глубоким вырезом в области груди. Пользователи соцсетей осудили Клум и назвали ее образ «безвкусным».

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