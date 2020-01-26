Американская певица Кристина Агилера сфотографировалась в плаще на голое тело. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 39-летняя знаменитость запечатлена в черном кожаном плаще без нижнего белья на темном фоне. Ее образ дополняют несколько колье, серьги и кольцо. «Есть сила в том, чтобы быть уязвимым...» — подписала фотографию певица.

Публикация Агилеры собрала 207 тысяч лайков. Пользователи сети отреагировали на снимок в комментариях. «Королева!» — заметил один. «Прекрасная девушка и лучшая певица в мире», — высказался другой. «Я влюбился в твою красоту», — заявил третий.

В январе американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вышла на подиум в белом пиджаке в блестящую полоску, надетом на голое тело. Она приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже.

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