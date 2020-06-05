Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к первоначальной внешности

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, призналась в ненависти к своему первоначальному внешнему виду. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) поделилась под одним из постов в своем Instagram-аккаунте тем, что не могла принять свою внешность в юном возрасте. В 14 лет девушке поставили диагноз клиническая депрессия. «Я ненавидела себя большую часть времени, и эта ненависть проникала вглубь и мучила меня», — призналась блогерша.

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По словам Люк, любовь к татуировкам помогла ей обрести комфорт в собственной коже и полюбить себя. «Я сильная женщина, которая точно знает, чего она хочет и кто она. Я стала человеком, которым горжусь», — добавила девушка.

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Благодаря своей неординарной внешности Эмбер Бриана Люк прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны более 103 тысяч человек. Ранее блогерша рассказала журналистам, что сделала первую татуировку в 16 лет, а в настоящий момент ее тело покрывают почти 150 различных изображений.

В апреле Эмбер Бриана Люк показала архивное фото с чистой кожей. На размещенном кадре блогерша сидит за столом в черном топе с глубоким декольте и розовой юбке. На ее тело нанесена только одна татуировка в области груди. Также на старом снимке девушка запечатлена с натуральным цветом волос: раньше она была блондинкой.

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