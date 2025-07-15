Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

В ДНР застрелившего двоих человек снайпера приговорили к 24 годам колонии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) застрелившего двоих человек снайпера приговорили к 24 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды») УК РФ.

Как установил суд, 11 марта 2022 года Артем Мороз, являясь снайпером в отряде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир дома в Мариуполе на улице Олимпийской. Исполняя приказ своего командования, он несколько раз выстрелил из винтовки в двух мужчин, не принимавших участия в конфликте. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят расправившегося с мирными жителями в Мариуполе снайпера батальона «Азов».