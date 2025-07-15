Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 15 июля 2025Силовые структуры

Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

В ДНР застрелившего двоих человек снайпера приговорили к 24 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) застрелившего двоих человек снайпера приговорили к 24 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды») УК РФ.

Как установил суд, 11 марта 2022 года Артем Мороз, являясь снайпером в отряде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир дома в Мариуполе на улице Олимпийской. Исполняя приказ своего командования, он несколько раз выстрелил из винтовки в двух мужчин, не принимавших участия в конфликте. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят расправившегося с мирными жителями в Мариуполе снайпера батальона «Азов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    В угрозах Трампа о 100-процентных пошлинах увидели риски для США

    В Челябинске проведут фестиваль уличных театров

    Россиян предупредили об активной в летний период смертельной инфекции

    В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете на мясо для футболистов

    Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

    Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами

    Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

    Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

    Бразилия ответила на пошлины Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости