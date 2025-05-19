В России осудят расправившегося с мирными жителями в Мариуполе снайпера батальона «Азов»

В ДНР осудят снайпера батальона «Азов» за расстрел мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) осудят снайпера батальона «Азов», (запрещенная в России террористическая организация) 27-летнего Артема Мороза, расправившегося с мирными жителями в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года Мороз находился на боевой позиции, оборудованной в жилом доме в Мариуполе, и оттуда, применяя боевое оружие, препятствовал выходу мирных граждан из города. Он обнаружил передвигавшихся между жилыми домами российских военных и произвел прицельный выстрел в одного из них. После этого к пострадавшему военному подошли двое местных жителей, которые не принимали участие в конфликте и не представляли опасности для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мороз по рации сообщил об этом командиру и получил приказ расправиться с мирными жителями. Он произвел несколько прицельных выстрелов. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что начался повторный суд над ранившим мариупольца членом нацбатальона «Азов».