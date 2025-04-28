Начался повторный суд над ранившим мариупольца боевиком «Азова»

В ДНР начался повторный суд по делу боевика «Азова» Котляра

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) начал повторный суд по делу 30-летнего боевика бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) Ярослава Котляра, ранившего жителя Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Котляр сам является уроженцем Мариуполя. В ноябре 2024 года Верховный суд ДНР приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что весной 2022 года фигурант, находясь на огневой позиции, расположенной во дворе многоквартирного дома в Мариуполе, выстрелил из автомата в шедшего по улице местного жителя. Тогда его удалось спасти, потому что соседи занесли его в подвал. Из-за этого Котляра обвинили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

По информации РИА Новости, суд смягчил наказание азовцу, потому что после покушения на жизнь мариупольца, боевики пытались оказать ему помощь и навестили в подвале. Однако представитель гособвинения не согласился с таким решением суда. По ее мнению, среди тех, кто помогал потерпевшему фигуранта не было. Прокуратура подала кассационную жалобу и суд высшей инстанции отметил приговор Котляру. Сегодня, 28 апреля, состоялось первое заседание нового судебного процесса, во время которого обвиняемый свою вину признал.

Ранее сообщалось, что в отношении осужденного на 25 лет 33-летнего участника бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, возбудили уголовное дело о терроризме.