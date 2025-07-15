В российском городе полуголые вебкам-модели вышли на работу в парк и попали на видео

В Петербурге полуголые вебкам-модели вышли на работу в парк

В Санкт-Петербурге полуголые вебкам-модели вышли на работу в парк Екатерингоф и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как россиянки в нижнем белье сидят на траве. За их поведением наблюдают горожане.

Одна из моделей поделилась, что за выход в эфир на улице заработала около двух тысяч рублей.

До этого в Челябинске полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых.

Еще раньше стало известно, что вебкам-модель из Санкт-Петербурга попала в больницу из-за застрявшего во влагалище смартфона. Медикам удалось извлечь гаджет.