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17:55, 24 марта 2025Из жизни

Вебкам-модель засунула смартфон во влагалище и попала в больницу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вебкам-модель из Санкт-Петербурга попала в больницу из-за застрявшего во влагалище смартфона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время рабочего дня. 20-летняя студентка Оксана общалась с клиентом, который попросил ее вставить в себя ее iPhone 12 mini. После этого мужчина должен был позвонить на него. Оксана справилась с задачей и засунула телефон внутрь. По всей видимости, звонок прошел, и какое-то время сессия продолжалась. Однако, когда все закончилось, и пришло время доставать аппарат, девушка поняла, что он застрял. Ситуацию осложнил и маникюр Оксаны — длинными накладными ногтями зацепить телефон оказалось сложно, а из-за их острой формы девушка расцарапала себе слизистую.

В итоге модель сдалась и вызвала скорую. Прибывшие на вызов парамедики не смогли помочь на месте и увезли пациентку в больницу. Там медикам удалось вытащить смартфон.

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Ранее сообщалось, что мужчина из Индонезии засунул в пенис несколько предметов и в результате попал на стол хирурга. Врачи нашли в его уретре ключ для извлечения сим-карты из смартфона, а в мочевом пузыре — провод для зарядки.

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