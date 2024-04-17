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00:36, 17 апреля 2024Из жизни

Мужчина засунул в пенис кабель и резинку

Фото: Unsplash

Мужчина из Индонезии засунул в пенис несколько предметов и в результате попал на стол хирурга. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний мужчина обратился за медицинской помощью из-за проблем с мочеиспусканием. По словам мужчины, моча «капала», а не текла. Взяв у пациента анализы мочи и крови, медики обнаружили признаки инфекции мочевыводящих путей и почечной недостаточности.

Причиной оказался камень в мочевом пузыре, который образовался вокруг металлического объекта. Как оказалось, мужчина ввел в уретру ключ для извлечения сим-карты из смартфона. Он сообщил, что никогда ничего не засовывал в уретру, однако в ходе дальнейшего обследования медики нашли в мочевом пузыре еще два предмета: резинку с привязанной к ней иглой и электрический провод длиной десять сантиметров.

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Все объекты были извлечены во время операции. У мужчины не было психических заболеваний в анамнезе, однако врачи предположили, что его поведение может быть связано с расстройством адаптации. В таких случаях люди не могут адаптироваться к перемене в жизни или травматическому событию и начинают практиковать нанесение себе физического вреда. Пациенту назначили препараты-нейролептики. Он успешно восстановился после хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что мужчина из Туниса неудачно повернулся во сне и сломал пенис в двух местах. 27-летний пациент обратился в больницу через 48 часов, к тому времени его половой член опух, деформировался и посинел.

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      Алиса Дмитриева
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