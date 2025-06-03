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09:05, 3 июня 2025Силовые структуры

Задержание вебкам-модели во время рейда в российском регионе попало на видео

В Челябинске полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинской области полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону, предоставив видео задержаний.

На кадрах силовики врываются в квартиру и кладут всех лицом в пол. Одна из девушек рассказывает, что она транслирует развлекательный контент для подписчиков. Например, танцы. Такой же рейд прошел и по второму адресу.

По данным ведомства, сотрудники узнали адреса студий и установили участников незаконного бизнеса. Среди них модели, видеооператоры и организаторы. Видеоролики, которые снимались в студии, публиковались через платформы монетизации.

Полицейские провели 30 обысков, изъяв системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Всего известно о 11 подозреваемых в возрасте от 20 до 26 лет.

Ранее в Екатеринбурге полицейские накрыли подвал, в котором оборудовали вебкам-студию.

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