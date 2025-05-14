В российском городе полицейские нашли подвал для съемки порнороликов

В Екатеринбурге полицейские накрыли подвал, в котором оборудовали вебкам-студию

Жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге пожаловались на то, что к ним в подвал часто приходят молодые девушки с макияжем и в коротких юбках. Полицейские организовали проверку и обнаружили там вебкам-студию, где снимали ролики и проводили трансляции с порноконтентом, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в Telegram-канале.

«Как раз при нас вела трансляцию на американскую аудиторию совсем юная полуобнаженная 18-летняя девушка – представилась Анжелой», — рассказал он. По его словам, девушка рассказала, что за две недели получила за свою работу 15 тысяч рублей. «Смешная сумма по сравнению с тем, сколько получают за это организаторы», — добавил член Общественной палаты.

Правоохранители изъяли большое количество анкет девушек, а также все видеооборудование. Начата проверка на наличие состава преступления по ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и публичная демонстрация порнографических материалов»).

Ранее сообщалось, что вебкам-студии накрыли сразу в четырех городах России.