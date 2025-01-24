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11:53, 24 января 2025Силовые структуры

В четырех российских городах накрыли вебкам-студии

В Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре полиция накрыла вебкам-студии

Кадр: Telegram-канал «Москвач+»

В Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре полиция накрыла вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении предполагаемого лидера группы — в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, жительница Саратова организовала на территории четырех регионов деятельность нескольких студий. В них работали не менее десяти моделей. Женщины созванивались по видеосвязи с иностранцами и за деньги выполняли их интимные пожелания. Работу моделей контролировали два администратора. 

Задержание моделей попало на видео. На кадрах видно, как силовики захотят в комнату, в которой молодая девушка в пижаме сидит напротив компьютера. Ей сразу же говорят подняться и ведут в другую комнату.

Ранее в Петербурге задержали пятерых подозреваемых в изготовлении и распространении порноматериалов.

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