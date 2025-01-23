Пятеро россиян оборудовали порностудии и попали под следствие

В Петербурге задержали пять человек, распространявших порноматериалы

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в изготовлении и распространении порноматериалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, организатор — 29-летний житель поселка Парголово. Он вовлек в криминальный бизнес двух мужчин и двух женщин. Сообщники оборудовали порностудии. Там они записывали и транслировали запрещенный контент.

Во время обысков в домах фигурантов изъяли видеоаппаратуру, смартфоны, оргтехнику и электронные носители. Возбуждено дело по части 3 статьи 242 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Самаре будут судить двух местных жителей, организовавших вебкам-студию на арендованных квартирах.