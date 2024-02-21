Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:13, 21 февраля 2024Силовые структуры

Двух россиян осудят за организацию вебкам-студии на арендованных квартирах

Жителей Самары задержали за организацию вебкам-студии на арендованных квартирах

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Самаре будут судить двух местных жителей, организовавших вебкам-студию на арендованных квартирах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Самарской области.

Мужчин обвиняют по части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии. Во время обысков по местам осуществления их преступной деятельности силовики обнаружили и изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, а также товары интимного характера.

По версии следствия, нелегальный бизнес придумал 25-летний студент одного из местных университетов. Не позднее 2022 года он вместе с 27-летним сообщником брал в аренду квартиры, где проводил онлайн-трансляции порнографического контента с участием девушек для одного из зарубежных сервисов. Потенциальных «работниц» мужчины находили в социальных сетях и на сервисах по поиску работы, обещая соискательницам высокие зарплаты.

Ранее спецназ штурмом взял квартиру с порностримерами в Нижнем Новгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше