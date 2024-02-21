Двух россиян осудят за организацию вебкам-студии на арендованных квартирах

Жителей Самары задержали за организацию вебкам-студии на арендованных квартирах

В Самаре будут судить двух местных жителей, организовавших вебкам-студию на арендованных квартирах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Самарской области.

Мужчин обвиняют по части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии. Во время обысков по местам осуществления их преступной деятельности силовики обнаружили и изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, а также товары интимного характера.

По версии следствия, нелегальный бизнес придумал 25-летний студент одного из местных университетов. Не позднее 2022 года он вместе с 27-летним сообщником брал в аренду квартиры, где проводил онлайн-трансляции порнографического контента с участием девушек для одного из зарубежных сервисов. Потенциальных «работниц» мужчины находили в социальных сетях и на сервисах по поиску работы, обещая соискательницам высокие зарплаты.

Ранее спецназ штурмом взял квартиру с порностримерами в Нижнем Новгороде.