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10:19, 16 августа 2023Силовые структуры

Штурм спецназа квартиры с порностримерами в российском городе попал на видео

В Нижнем Новгороде спецназ МВД накрыл квартиру с порностримерами

В Нижнем Новгороде спецназ взял штурмом квартиру с порностримерами. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вскрывают входную дверь и врываются внутрь. Там находятся девушки, правоохранители беседуют с ними и проводят обыск.

По данным МВД, 20-летний местный житель и 21-летняя уроженка города Бора организовали в квартире вебкам-студию, из которой велись прямые трансляции с запрещенным контентом. Демонстрацией порнографии с апреля 2023 года занимались трое нанятых девушек. В ходе обыска изъяты банковские карты, компьютерная техника и четыре смартфона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов»).

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    Любовь Ширижик
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