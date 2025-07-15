Словакия захотела отложить голосование по новому пакету антироссийских санкций

Reuters: Словакия просит отложить голосование по 18-му пакету санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо просит отложить голосование по 18-му пакету антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что словацкий премьер опубликовал письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором изложены обещания властей ЕС учесть экономические особенности Словакии и предложения по достижению компромисса.

«Однако Фицо назвал предложения недостаточными и раскритиковал план по запрету импорта российского газа с 2028 года, назвав его идиотским», — передает агентство.

Ранее Словакия на уровне постоянных представителей при ЕС наложила вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций.