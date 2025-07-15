В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете на мясо для футболистов

Брейдо: Никакого запрета на мясо для футболистов ЦСКА нет и быть не может

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о запрете на мясо для игроков со стороны нового тренера Фабио Челестини. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Брейдо заявил, что вопрос выдернут из контекста и никакого запрета на мясо нет и быть не может. «Речь о питании в день игры: непосредственно за 3 часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом», — объяснил он.

Ранее полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что новый тренер запретил им есть мясо. Защитник армейцев Данил Круговой пожаловался на работу с новым нутрициологом Хосе Блесой, который запрещает говядину.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.