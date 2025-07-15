Россиян предупредили об активной в летний период смертельной инфекции

Паразитолог Чернышева предупредила о возможности заражения синегнойкой в воде

Россияне могут заразиться синегнойной палочкой в водоемах во время купания. Особенно бактерия опасна летом, предупредила врач-паразитолог Елена Чернышева, чьи слова приводит «Абзац».

Синегнойка является опасной инфекцией. По словам специалиста, заболевание может привести к летальному исходу. Заразиться ей можно в любом водоеме, а также во влажных помещениях.

Наибольшую опасность бактерия представляет для тех людей, у кого наблюдается снижение иммунитета. Симптомы заболевания: воспаление, сепсис, пневмония.

Ранее стало известно, что житель Томска оглох после купания в местном водоеме. У него начало «стрелять» в ухе, образовалась гематома и поднялась высокая температура, сбить которую не удавалась в течение 10 дней. Позднее выяснилось, что россиянин получил заражение синегнойной палочкой.