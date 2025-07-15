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10:13, 15 июля 2025Россия

Россиянин оглох после купания в реке

Shot: Житель Томска оглох после купания в реке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Самсонова / РИА Новости

Житель Томска оглох после купания в местном водоеме. Он получил заражение опасной бактерией, пишет Shot в своем Telegram.

По данным канала, 35-летний россиянин отдыхал на пляже в регионе, в месте, где купание в реке разрешено. После купания у мужчины начало «стрелять» в ухе, образовалась гематома и поднялась высокая температура, сбить которую не удавалась в течение 10 дней.

Позднее выяснилось, что россиянин получил заражение синегнойной палочкой, которая поражает различные органы. В его случае инфекция спровоцировала развитие отита: у мужчины почти две недели не слышало левое ухо, а из-за отека челюсти он не мог жевать.

Сейчас россиянин восстанавливается после длительного лечения. Врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки после укуса комара появилась киста, вызванная заражением паразитами. Хирург экстренно удалил новообразование.

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