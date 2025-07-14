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11:05, 14 июля 2025Россия

В Москве у пенсионерки выросла шишка после укуса комара

Shot: В Москве у 69-летней женщины выросла шишка после укуса комара
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: nechaevkon / Shutterstock / Fotodom

В Москве у 69-летней женщины выросла шишка после укуса комара. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, пенсионерка пришла в городскую поликлинику Nº5 и пожаловалась на болезненный шарик на плече. Он быстро увеличивался в размерах.

Врачи выяснили, что у горожанки появилась киста, вызванная заражением паразитами. Хирург экстренно удалил образование. На повторном обследовании у москвички нашли еще одну такую же кисту на шее — на месте другого комариного укуса. Ее также удалили.

Медики предупредили, что киста после укуса комара — редкое явление, однако оно может вызывать тяжелые последствия.

Ранее сообщалось, что в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области 77-летнюю пенсионерку нашли со сломанной шеей и звериными укусами на собственном участке.

ЖЗЛ
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