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03:30, 22 июня 2026Из жизни

Найдена магическая табличка с древними проклятиями

В Нидерландах под рыночной площадью нашли табличку с египетскими проклятями
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

В Нидерландах археологи нашли древнюю табличку с египетскими проклятиями, написанными по-древнегречески. Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine.

Свинцовый лист размером с ладонь был обнаружен под рыночной площадью города Херлен и датируется II веком. В то время в том месте находилось военное поселение Кориоваллум, входившее в состав северных провинций Римской империи. В отличие от большинства аналогичных находок в Северной Европе, содержащих тексты на латыни, этот в этом артефакте используется древнегреческий язык.

С помощью рефлектансной томографии ученым удалось прочитать стершуюся надпись. На ней обнаружились имена четырех рабов — двое с латинскими именами, двое с греческими, — а также три магических символа, которые древние считали посланиями потусторонним силам.

Особый интерес представляет часть с именами богов египетского пантеона, что говорит о влиянии египетской магии, занесенной в северную провинцию мигрантами или путешественниками. Возможно, одну из женщин, чье имя вырезано на табличке, привезли в Германию из Египта, и она принесла с собой знание магических ритуалов.

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Исследователи не знают, был ли это заговор против четверых рабов или, наоборот, заклинание, призванное защитить их от врага. Табличка будет передана в музей Херлена, а полная публикация текста готовится к выходу в научном журнале. Это открытие, как отмечают ученые, показывает, насколько тесно переплетались культуры в эпоху Римской империи, когда египетские верования проникали даже в самые отдаленные уголки Европы, а магия становилась частью повседневной жизни людей.

Ранее в саксонском замке Гнандштайн археологи нашли следы алхимических опытов. В ходе раскопок ученые обнаружили несколько сосудов для магических и протохимических экспериментов, включая поиски философского камня и эликсира бессмертия.

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