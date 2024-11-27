77-летнюю россиянку со сломанной шеей и звериными укусами нашли на участке

В Ленобласти 77-летнюю пенсионерку с укусами и сломанной шеей нашли на участке

В деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области 77-летнюю пенсионерку нашли со сломанной шеей и звериными укусами на собственном участке, передает 47news.

По данным российского издания, пожилую женщину растерзала дворовая собака.

К месту происшествия выехали следователи, которые установили, что пенсионерка не раз поднимала руку на дворнягу. Предположительно, женщина снова отругала животное и поплатилась.

Близкие рассказали полиции, что звонили родственнице незадолго до трагедии. На здоровье старушка не жаловалась.

По факту случившегося была назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Сертолово Ленинградской области домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца. Мальчика с многочисленными ранами доставили в медицинское учреждение.

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