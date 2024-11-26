В России домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца

В Сертолово домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца

В городе Сертолово Ленинградской области домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, четвероногий схватил ребенка за нос и задел зубами левое веко. Владельцы отметили, что в прошлом животное проходило дрессировку.

Мальчика с ранами госпитализировали.

Похожая история произошла и в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. В результате ребенок получил разрыв правой щеки.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьника доставили в тяжелом состоянии в больницу после нападения собак.

Медики диагностировали у шестиклассника укушенные раны лица, грудной клетки, рук и ног. Состояние ребенка тогда оценивалось как тяжелое.