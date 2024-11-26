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12:00, 26 ноября 2024Россия

В России домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца

В Сертолово домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: jill_erin / Shutterstock / Fotodom

В городе Сертолово Ленинградской области домашний пес едва не разорвал двухнедельного младенца, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, четвероногий схватил ребенка за нос и задел зубами левое веко. Владельцы отметили, что в прошлом животное проходило дрессировку.

Мальчика с ранами госпитализировали.

Похожая история произошла и в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. В результате ребенок получил разрыв правой щеки.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьника доставили в тяжелом состоянии в больницу после нападения собак.

Медики диагностировали у шестиклассника укушенные раны лица, грудной клетки, рук и ног. Состояние ребенка тогда оценивалось как тяжелое.

ЖЗЛ
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