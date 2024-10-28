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09:19, 28 октября 2024Россия

В Петербурге школьника доставили в тяжелом состоянии в больницу после нападения собак

В Санкт-Петербурге собаки напали на школьника

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьника доставили в тяжелом состоянии в больницу после нападения собак, пишут 78 | НОВОСТИ в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел в заброшенном здании на Мебельной улице. Пережившему нападение бездомных животных 12-летнему школьнику вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у шестиклассника укушенные раны лица, грудной клетки, рук и ног. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как уточняет издание, аналогичный случай в заброшенном здании в городе произошел в июне — тогда собаки напали на молодую пару во время фотосессии. Их также госпитализировали с множественными укусами.

Ранее стая бездомных собак напала на женщину в Екатеринбурге. После нападения пострадавшая написала заявление в местную мэрию.

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      Елена Торубарова
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