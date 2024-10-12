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14:52, 12 октября 2024Россия

Стая бездомных собак напала на женщину в российском городе

Ural Mash: стая бездомных собак напала на женщину в Екатеринбурге

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Стая бездомных собак напала на женщину в Екатеринбурге. Об инциденте сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Нападение произошло возле детского сада на Советской улице. Уточняется, что бездомные собаки разодрали пострадавшей одежду и искусали ей ноги. В результате женщине придется до конца года ходить на уколы от бешенства.

В момент нападения вместе с женщиной находилась ее собака породы мальтипу. Сначала на пострадавшую набросилась одна собака, а затем к ней присоединились и другие представители бездомной стаи. Чтобы защитить свою мальтипу, женщина подняла ее на руки. Вскоре на лай прибежала жительница одного из близлежащих домов и прогнала разъяренных псов при помощи палки. После нападения пострадавшая написала заявление в местную Мэрию, там ей пообещали решить проблему бесконтрольного нахождения в городе бездомных собак.

Подобные нападения — не редкость для России. Недавно схожий инцидент произошел в Якутии. После атаки стаи бездомных собак на 12-летнюю девочку Следственное управление СК России по Республике Саха возбудило уголовное дело. Пострадавшая получила укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.

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      Анатолий Акулов
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