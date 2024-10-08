В российском регионе стая собак напала на 12-летнюю девочку

В Якутии возбудили дело после нападения стаи собак на 12-летнюю девочку

В Якутии возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Республике Саха.

Происшествие случилось 7 октября 2024 года вблизи дома номер 12 по улице Строителей поселка Чульман. Стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку, в результате чего она получила укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. В настоящее время несовершеннолетней оказывается медицинская помощь.

Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело из-за нападения стаи собак на 11-летнюю школьницу из города Игарка. По данным следствия, дело возбудили по статье 293 УК РФ. В результате атаки безнадзорных животных ребенок получил раны голени и предплечий.