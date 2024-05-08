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09:24, 8 мая 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за нападения собак на 11-летнюю школьницу в Игарке

В Игарке возбудили уголовное дело из-за нападения собак на 11-летнюю школьницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело из-за нападения стаи собак на 11-летнюю школьницу из города Игарка. Об этом в среду, 8 мая, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело возбудили по статье 293 («Халатность») УК РФ. В результате атаки безнадзорных животных ребенок получил раны голени и предплечий. Пострадавшая проходит амбулаторное лечение. В СКР намерены дать правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Ранее 8 мая в сети появилось видео нападения стаи собак на 11-летнего ребенка в Красноярском крае.

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      Владимир Седов
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